« Rolland Courbis pouvait t’emmener sur la lune sans oxygène »
13/01/2026

La disparition, à 72 ans, de Rolland Courbis est un choc pour le monde du football. Ses anciens joueurs lui rendent hommage à leur manière. Avec le souvenir éternel du style Courbis.

Laurent Paganelli : « J’enregistrais ses causeries »

Entraîné par Rolland Courbis à Toulon entre 1986 et 1988

« J’ai appris ça il y a une heure… Et je n’ai pas compris. Je ne m’y attendais pas. Rolland était invincible. C’était mon Obélix. Ça m’a coupé les jambes. Pour moi, il était intouchable. Rolland, c’est une grande partie de ma vie. C’est presque un membre de ma famille qui est parti. J’ai du mal à en parler au passé… Il faut l’avoir côtoyé pendant des années pour savoir qu’il vous touche, qu’il vous apprend beaucoup de choses. Tellement de blagues, tellement de passion, tellement de football. La vie en elle-même, en fait. Un Sudiste, un vrai. Ça va au-delà du foot.…

Propos recueillis par Timothé Crépin

