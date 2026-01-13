 Aller au contenu principal
Tennis-Alcaraz vise le titre à l'Open d'Australie pour compléter le Grand Chelem en carrière
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 11:02

Super Match Hyundai Card - Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner

Super Match Hyundai Card - Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner

par Ian Ransom

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz arrive à Melbourne avec une seule mission en tête : remporter son premier titre à l'Open d'Australie, à ‍partir de dimanche, pour devenir le plus jeune homme à réaliser le Grand Chelem en carrière.

L'Espagnol de 22 ans, qui possède déjà deux titres à Roland Garros, à Wimbledon et à l'US Open, éclipserait Don ‌Budge en cas de première couronne à Melbourne Park. L'Américain demeure toujours le plus jeune joueur à avoir réalisé le Grand Chelem au cours de sa carrière, lorsqu'il avait gagné Roland-Garros deux jours ​avant son 23e anniversaire en 1938.

"Je préférerais gagner mon premier Open d'Australie plutôt que de conserver mes ⁠titres à Roland-Garros et à l'US Open l'année prochaine", avait déclaré en novembre Carlos Alcaraz, qui fêtera ses 23 ans le 5 mai.

Un premier triomphe à Melbourne serait ⁠le septième sacre en Grand Chelem ‍pour l'Espagnol, ce qui ferait de lui le premier joueur masculin à y ⁠parvenir avant ses 23 ans.

Malgré tous ses succès, l'Australie reste une case vide à son palmarès. Il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale à Melbourne Park, atteint lors des deux dernières éditions.

La campagne de ​cette année est d'autant plus intéressante qu'il s'est brusquement séparé de son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, l'ancien numéro un mondial qui l'a mené en sept ans de l'adolescence jusqu'à six titres en Grand Chelem.

Cette ⁠rupture a été le principal sujet de discussion du tennis en ce début de saison, ​sans qu'aucune des deux parties ne s'exprime à ce sujet. Le début d'aventure ​du Murcien sans son ​ancien entraîneur sera l'une des principales curiosités du premier Majeur de la saison.

Il a connu la meilleure saison ​de sa carrière en 2025, remportant deux titres du ⁠Grand Chelem (Roland-Garros et l'US Open) tout en récupérant la première place mondiale.

Sa rivalité avec Jannik Sinner continue d'animer le tennis masculin mondial. Il a perdu la dernière opposition lors de la finale du Masters, en novembre dernier, mais l'avait auparavant battu en finale de l'US Open.

Hormis l'Italien, peu de joueurs semblent capables d'arrêter l'Espagnol. Novak ‌Djokovic l'a éliminé en quart de finale l'an dernier, mais le Serbe de 38 ans n'a pas été à la hauteur lors de leur dernière confrontation, perdue en trois sets en demi-finale de l'US Open.

En s'imposant à Melbourne, Alcaraz briserait sa dernière barrière dans le tennis masculin tout en préparant le terrain pour une première tentative de réaliser le très convoité Grand Chelem calendaire.

(Reportage de Ian Ransom à Melbourne, version française ‌Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)

