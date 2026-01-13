À quoi ressemble le futur camp de base des Bleus aux États-Unis ?
Recherche appartement ou camp de base. En quête d’un QG pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été, l’équipe de France a jeté son dévolu sur Boston . Histoire de nous mettre l’eau à la bouche, Didier Deschamps et son staff nous emmènent faire un petit tour du proprio, dans une vidéo publiée par la FFF ce lundi.
CMF pour SOFOOT.com
