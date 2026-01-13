Endrick pourrait-il déjà faire son retour au Real ?

Encore une clause foireuse dans le contrat d’Endrick ? Tout heureux de sa jeune recrue brésilienne, prêté cet hiver par le Real Madrid et buteur ce week-end dès son premier match, l’Olympique lyonnais a peut-être eu un coup de frayeur en apprenant l’éviction de l’entraîneur madrilène Xabi Alonso.

🚨 Real Madrid have re-call clause for Endrick deal at Olympique Lyon but no plans to activate it following Xabi Alonso out. Clause only valid until January 20 + Real very happy with Endrick start at OL and player very happy after debut goal. 🎥➕ https://t.co/kTbPs6mjfX pic.twitter.com/9EqjI9rgcI…

CMF pour SOFOOT.com