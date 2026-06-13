Rodygo est aux États-Unis pour suivre le Brésil

Si Neymar est dans la liste, pourquoi Ancelotti n’a pas pris Rodrygo ? Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Rodrygo a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Désireux de vivre l’ambiance de la compétition, le Brésilien a posé ses valises aux États-Unis.

Dans une tribune publiée chez le Guardian , l’attaquant brésilien déclare qu’il assistera aux premiers matchs de la Seleção depuis les stades nord-américains. « Je vais aux États-Unis pour suivre l’équipe de près et peut-être rencontrer mes coéquipiers et le staff afin de leur apporter une énergie positive. Avant tout, j’y vais en tant que supporter de l’équipe nationale brésilienne » , écrit-il.…

MBC pour SOFOOT.com