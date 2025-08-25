Rodrygo cherche désespérément une porte de sortie
Should I Stay or Should I Go ?
C’est une mélodie presque redondante depuis le début de ce mercato : Rodrygo va-t-il quitter, ou non, le Real Madrid ? Selon les dernières informations de The Athletic , le Brésilien aurait demandé à son entourage, notamment son père qui est son agent et Pini Zahavi qui le représente, de lui trouver un nouveau club avant la fermeture de la fenêtre des transferts.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer