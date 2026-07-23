Rodri, révélateur de l’été du Real Madrid

Proche de signer au Real Madrid, Rodri pourrait régler un paquet de soucis sportifs au sein du club. Son arrivée serait donc le révélateur du mercato réussi ou non, de la Maison Blanche.

« Avoir joué à l’Atlético de Madrid ne m’empêche pas de jouer au Real Madrid. Tu ne peux pas renoncer aux meilleurs clubs du monde. » En mars dernier, Rodri ne cachait plus grand-chose. Ni les rumeurs l’envoyant au Real Madrid, ni son envie de rejoindre le club. Quatre mois plus tard – avec une Coupe du monde et un titre de MVP du tournoi au palmarès – voici que le souhait du milieu de terrain prend forme. Plus que jamais proche de signer à Madrid, Rodri constituerait ainsi la gros pièce du puzzle d’un mercato réussi. Encore faut-il conclure.

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Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com