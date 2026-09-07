Rodri fracture le nez d'un coéquipier sans faire exprès

La plus insolite des tuiles. Titularisé par Hansi Flick pour le déplacement prolifique du FC Barcelone du côté de Valence (0-5),Eric Garcia n’a pas pu prendre part à l’intégralité de la démonstration de ses coéquipiers. Le champion du monde a quitté ses partenaires à la demi-heure de jeu après un choc avec Rodri (oui, son coéquipier).

Touché au nez

À la suite d’un corner adverse, Rodri a malencontreusement asséné un coup de tête involontaire à son jeune coéquipier en voulant participer à l’effort défensif. Eric Garcia avait déjà été gravement touché au nez en novembre lors d’une rencontre de Ligue des champions. Une blessure qui l’avait contraint à porter un masque .…

MB pour SOFOOT.com