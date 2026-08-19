Rodri au Barça : la première défaite de la saison du Real Madrid

Longtemps promis au Real Madrid, Rodri s'est finalement engagé avec le FC Barcelone ce mardi soir. Un joueur avec un ADN Barça compatible certain qui aurait pourtant fait les beaux jours du milieu de terrain merengue . De quoi faire déjà du MVP du Mondial 2026 un mythe du Barcelonisme.

Un mois sépare le triomphe de l’Espagne au dernier Mondial face à l’Argentine (1-0) de l’arrivée de Rodri au FC Barcelone. Un mois durant lequel le dossier Rodri a permis de rejouer les plus belles joutes du Clásico . Né à Madrid, formé à l’Atlético et avec une fibre madridista certaine depuis l’enfance, le capitaine de l’Espagne s’est finalement engagé chez le rival barcelonais ce mardi, convaincu par le projet sportif blaugrana alors que le milieu de terrain madrilène ressemble à un champ de ruines.

Une prise de guerre aussi bien symbolique que sportive

« Je suis très content d’être ici. C’est un jour très spécial, un nouveau chapitre important de ma carrière. Ça a été une décision difficile. J’avais une autre option, mais Barcelone était ma priorité et je l’ai fait savoir à Laporta », a indiqué le nouveau numéro 16 barcelonais lors de sa présentation. S’il assure que sa décision a été prise par rapport « à un défi sportif », le milieu de terrain barcelonais est peut être la ligne la plus dense de l’effectif avec sept joueurs encore sous contrat.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com