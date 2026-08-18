Rodri au Barça : c'est officiel

Regreso en VO. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a officialisé ce mardi soir l’arrivée de Rodri . Le club catalan n’a en revanche pas précisé le montant du transfert, même si l’AFP évoque un montant de 76,5 millions d’euros bonus compris .

Un contrat de quatre ans et de la joie

Dans son communiqué, le Barça indique : « Manchester City et le FC Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Rodrigo Hernández, dit Rodri. Le footballeur madrilène signe avec les Blaugranas jusqu’au 30 juin 2030 ». Le champion du monde s’engage donc quatre ans avec le club culé . Arrivé ce lundi en Catalogne, le ballon d’or 2024 avait déjà livré sa joie de s’engager avec le Barça aux médias présents sur le tarmac de l’aéroport d’El Prat : « Je suis très heureux d’être ici. Ces derniers jours ont été intenses, mais je suis ravi que tout soit enfin réglé. Jouer pour Barcelone est un rêve qui se réalise. Et bien sûr, j’ai vraiment hâte de retrouver mes coéquipiers, je connais déjà la plupart d’entre eux ». …

LB pour SOFOOT.com