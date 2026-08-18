Loïs Openda salue l'état d'esprit lyonnais

La machine est lancée. Unique buteur lyonnais pour ce match aller de barrage de la Ligue des champions, Loïs Openda a salué l’état d’esprit affiché par les Gones durant la rencontre en après-match.

Un bon résultat et de la joie

Au micro de Canal+, l’attaquant belge a également indiqué que le match nul était un bon résultat pour les Lyonnais avant le retour au Groupama Stadium mercredi prochain. « Je trouve que c’est un bon résultat de venir faire 1-1 ici. On aurait peut-être pu marquer un deuxième but mais on repart avec un bon résultat. On a fait une bonne prestation, on a montré qu’on était là, qu’on n’a pas eu peur. Maintenant il y a le match retour à la maison et ce sera différent », a-t-il indiqué.…

LB pour SOFOOT.com