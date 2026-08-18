L'OL ramène un nul d'Istanbul

Devant à la pause grâce au premier but de Loïs Openda, l'OL s'est contenté d'un nul contre Fenerbahçe après l'égalisation de Mason Greenwood (1-1). La qualification en phase de poule de Ligue des champions se jouera mercredi prochain au Groupama Stadium.

Fenerbahçe 1-1 Lyon

Buts : Greenwood (47 e ) pour le Fener // Openda (40 e ) pour l’OL

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Par Clément Gavard pour SOFOOT.com