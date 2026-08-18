Jamal Musiala donne de ses nouvelles après ses malaises
Des nouvelles rassurantes. Jamal Musiala a subi deux malaises à trois jours d’intervalle en plein match, de quoi inquiéter les observateurs et les supporters sur son état de santé. Le joueur du Bayern a pris la parole ce mardi soir pour indiquer qu’il allait bien et que ses pertes de connaissance avaient une explication médicale .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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