L'idylle se prolonge entre Depay et Corinthians
Tudo Bem. Alors que les Corinthians avaient initialement annoncé le départ de Memphis Depay pour des raisons financières, le Brésilien et le club paulista vont poursuivre leur collaboration jusqu’en juillet 2028 , comme l’a annoncé le club ce mardi soir.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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