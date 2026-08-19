Rodri accueilli comme un roi au Camp Nou
Camp Fou. Au lendemain de son transfert au FC Barcelone, Rodri a été présenté au public du Camp Nou avant la rencontre amicale des Catalans contre les Égyptiens d’Al Ahly. À son entrée sur la pelouse, le champion du monde espagnol a été vivement applaudi par ses nouveaux supporters, avant qu’il ne tape dans la main d’une mascotte ignoble ressemblant mi à un tigre, mi à un poussin.
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