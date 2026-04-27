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Rochdale-York, le foot à l'état pur
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 01:35

Rochdale-York, le foot à l'état pur

Rochdale-York, le foot à l'état pur

Au terme d'une fin de match complètement crazy , York a été promu en League Two à la dernière journée face à Rochdale, deuxième au coup d'envoi. La belle histoire du week-end qui illustre une nouvelle fois la passion folle du football dans les divisions inférieures anglaises.

Quoi qu’on pense de la Premier League et de ses centaines de millions dépensées sur le marché des transferts pour des joueurs qui en valent la moitié, le foot anglais reste un monde à part. Il continue de raconter de belles histoires, de créer des scénarios hitchokiens et surtout de ramener les foules au stade, de la première à la dernière division du royaume. Comme ce samedi où 10 249 spectateurs se sont entassés dans le Spotland Stadium de Rochdale pour assister à la dernière journée de National League contre York avec à la clé, un retour dans le foot professionnel en League Two, la quatrième division du football anglais.

Il n’y a pas que la Premier League au Royaume-Uni

La National League est un beau bordel : 24 clubs croisent le fer toute la saison pour espérer atteindre la League Two. Une seule équipe est promue directement tandis que celles classées de la deuxième à la septième place disputent des play-off au bout d’une saison interminable. Ce format complètement barjo offre des scénarios rocambolesques dont l’Angleterre se délecte.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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