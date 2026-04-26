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L'AC Milan et la Juventus s'endorment ensemble
information fournie par So Foot 26/04/2026 à 22:56

L'AC Milan et la Juventus s'endorment ensemble

L'AC Milan et la Juventus s'endorment ensemble

AC Milan 0-0 Juventus

Le foot italien c’était mieux avant, épisode 372. Ce dimanche, l’AC Milan et la Juventus ont livré un match tactique – une belle appellation pour ne pas dire un match chiant – sans but à San Siro (0-0). Il s’agit d’ailleurs du quatrième match nul et vierge lors des cinq dernières confrontations en championnat entre les deux géants du Calcio.

Le seul vrai frisson de la rencontre a eu lieu à la 50 e minute de jeu, quand Alexis Saelemaekers a touché la barre transversale à la suite d’une contre-attaque des Rossoneri . Pour le reste, pas grand-chose : Kephren Thuram s’est vu refuser un but pour hors-jeu en première période (36 e ), Mike Maignan s’est montré solide ci et là sur les rares opportunités piémontaises, et les deux équipes ont globalement eu des difficultés à prendre le jeu en main. Une statistique résume tout : la Juve n’a cadré que cinq tirs, contre… un seul pour le Milan. Sacré Massimiliano Allegri.…

FL pour SOFOOT.com

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