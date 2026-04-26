Rattrapé sur le fil par Nice, l'OM n'avance plus

Rattrapé sur le fil par Nice, l'OM n'avance plus

Alors que l'OM pensait avoir fait le plus dur dimanche soir face à Nice, Elye Wahi a permis à Nice de récupérer un point de son déplacement au Vélodrome, en réussissant une panenka (1-1). Sans doute la seule image qu'on gardera de cette soirée loin d'être inoubliable.

Marseille 1-1 Nice

Buts : Højbjerg (66 e ) pour l’OM // Wahi (88 e ) pour l’OGCN

Plus d’informations à venir… …

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com