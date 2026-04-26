Rattrapé sur le fil par Nice, l'OM n'avance plus
Alors que l'OM pensait avoir fait le plus dur dimanche soir face à Nice, Elye Wahi a permis à Nice de récupérer un point de son déplacement au Vélodrome, en réussissant une panenka (1-1). Sans doute la seule image qu'on gardera de cette soirée loin d'être inoubliable.
Marseille 1-1 Nice
Buts : Højbjerg (66 e ) pour l’OM // Wahi (88 e ) pour l’OGCN
Plus d’informations à venir… …
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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