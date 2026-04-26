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Ligue 1: l'OM toujours en plein marasme, suspense total pour l'Europe
information fournie par AFP 26/04/2026 à 23:16

Les joueurs marseillais en discussion avec l'arbitre lors du match contre Nice, le 26 avril 2026 au Vélodrome ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les joueurs marseillais en discussion avec l'arbitre lors du match contre Nice, le 26 avril 2026 au Vélodrome ( AFP / Thibaud MORITZ )

Au terme d'une nouvelle semaine sous haute tension, l'OM n'a pas réussi à redresser la tête dimanche au Vélodrome contre Nice (1-1) et s'est compliqué la tâche dans la course à la Ligue des champions, ses principaux rivaux (Lyon, Lille, Rennes) l'ayant tous emporté lors de la 31e journée de Ligue 1.

Le coup de gueule du directeur du football Medhi Benatia à l'issue de la défaite face à Lorient (2-0), le 18 avril, n'aura donc pas eu l'effet escompté.

Sixième avec désormais quatre points de retard sur Lyon (3e) et Lille (4e) à trois matches de la fin de la saison, Marseille voit s'éloigner la perspective de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, ce qui serait un énorme coup dur pour les finances du club.

Malgré l'enjeu et l'urgence de résultats, les joueurs marseillais ont été incapables de se sublimer et de dominer des Niçois pourtant en grande difficulté en championnat (15e) mais peut-être revigorés par le billet pour la finale de la Coupe de France obtenu mercredi à Strasbourg (2-0).

L'OM a cru tenir sa victoire en seconde période sur une tête plongeante du capitaine danois Pierre-Emile Hojbjerg mais il a fini par céder sur une magnifique "panenka" d'Elye Wahi sur penalty à la 88e minute. Un scénario cruel pour les Olympiens puisque l'attaquant niçois, l'une des recrues phares de l'OM à l'été 2024, avait quitté le club au bout de six mois sur un échec cuisant.

Lille, invaincu depuis le 1er février en championnat, a en revanche effectué une excellente opération en allant s'imposer sur la pelouse du Paris FC grâce à un penalty de Matias Fernandez-Pardo (1-0). Le Losc revient ainsi à la hauteur de Lyon, vainqueur d'Auxerre (3-2), samedi.

Les Lillois cassent du même coup la belle dynamique des Parisiens, sans revers jusque-là sous la direction de leur nouvel entraîneur Antoine Kombouaré. Mais l'essentiel, à savoir le maintien, est d'ores et déjà assuré pour le PFC (12e) et son technicien kanak.

Rennes (5e) est également un candidat sérieux à l'Europe. Boostés par l'arrivée de Franck Haise sur le banc, les Bretons ont battu Nantes (2-1) et ne sont plus qu'à une petite longueur du podium.

La situation des Canaris, 17e et avant-derniers, devient par contre inquiétante et la relégation semble de plus en plus inéluctable.

Idem pour Metz, bon dernier et déjà quasiment condamné mais qui a toutefois retardé l'échéance de la descente en Ligue 2 en ramenant le nul du Havre (4-4).

Enfin, Strasbourg a bien préparé sa demi-finale aller de Ligue Conférence, jeudi à Madrid contre le Rayo Vallecano, avec un succès face à Lorient au Moustoir (3-2).

kn/jde

Sport
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