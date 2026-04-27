Elye Wahi : un compte à régler avec l'OM

Auteur d'une panenka en fin de match pour permettre à Nice d'arracher un point, Elye Wahi a pris une (petite) revanche face à l'Olympique de Marseille ce dimanche. Dans une ambiance volcanique et face à ses anciens collègues, l'ancien flop des Phocéens a fait preuve d'un mental d'acier pour ne pas perdre ses nerfs.

Les meilleures revanches sont sans conteste celles qui semblent écrites à l’avance. Pour ses premières retrouvailles avec l’Olympique de Marseille depuis son départ du club en janvier 2025, Elye Wahi savait qu’il n’aurait pas droit à de grandes fleurs et à des banderoles « Merci pour tout » . Face aux aboiements constants du Vélodrome, l’ancien flop a serré les dents jusqu’au-bout pour mordre au meilleur des moments. Après 87 minutes de sifflets et de bizutage made in Argentina de la part de ses anciens coéquipiers, le Franco-Ivoirien a eu les « couilles » – ce mot qui semble si important dans les couloirs de la Commanderie… – de se présenter aux onze mètres pour un penalty face à Geronimo Rulli. La suite sonne presque comme une évidence, alors qu’elle ne l’est pas quand on doit gérer une telle pression : une panenka zidanesque qui permet à Nice d’arracher un point chez son voisin (1-1). Pas besoin d’exagérer sa célébration, Wahi a répondu dans les règles de cet art si raffiné qu’est le chambrage dans le football.

La panenka d'Elye Wahi qui climatise le Vélodrome 🥶 pic.twitter.com/EluImV7Z09…

Par François Linden pour SOFOOT.com