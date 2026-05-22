Une légende quitte la Lazio
Le plus discret des joueurs forts. C’est un peu la description que l’on se fait toutes et tous de Pedro Rodríguez. Ce jeudi, la Lazio a ainsi annoncé que son attaquant de 38 ans allait quitter le club , après cinq ans de services. En 208 rencontres et 38 buts, Pedro a été l’un des artisans majeurs de la stabilité laziale ces dernières saisons, lui qui est arrivé au club après une pige chez le rival Roma.
Legend. Laziale. Forever. 🐐♾️#AvantiLazio pic.twitter.com/lHwHhtGoyG…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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