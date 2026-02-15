Robin Risser ravi après la démonstration de Lens

Une tête de champions ? Certains de récupérer le fauteuil de leader en cas de succès dans la capitale, les Lensois n’ont pas tremblé une seconde pour rouler sur le Paris FC . « Tant mieux si ça impressionne. On savait qu’en cas de victoire on prenait cette première place, il faut qu’on continue à faire ce qu’on sait faire , se réjouissait après coup l’ambitieux Robin Risser en zone mixte. C’est une victoire de prestige. On voulait marquer le coup et en tant que gardien ne pas prendre de buts et voir mes attaquants se régaler comme ça, c’est une très bonne chose. (…) Dans les saisons comme ça, tu as l’impression que tout est avec toi. »

Le titre en ligne de mire

Fort de ses onze succès en douze journées et d’un jeu collectif toujours aussi impressionnant, ce RC Lens peut légitimement se prendre à rêver. Surtout si le PSG se décide à ouvrir quelques portes, comme à Rennes. « Occuper cette place-là à ce moment du championnat, ce n’est pas rien. Il faut qu’on reste humbles, ne pas s’enflammer et rester unis » , poursuit un Risser à la fois déterminé et lucide. Quoi qu’il en soit, hors de question de dévier de la feuille de route fixée par Pierre Sage depuis son arrivée dans le Nord : « C’est aussi l’intensité et les ingrédients que l’on met. On est sur une ligne de conduite qui n’a pas changé depuis le début de la saison, on fait du RC Lens. » …

TB, avec TM à Jean-Bouin pour SOFOOT.com