La stat qui prouve que Lens va être champion

C’est bon c’est fait, arrêtez tout. En démonstration sur la pelouse du Paris FC, Lens a récupéré la première place au nez et à la barbe du PSG samedi soir. Un petit point qui fait toute la différence. En effet, selon Opta, l’équipe en tête de la Ligue 1 à l’issue de la 22 e journée a toujours été sacrée au terme de la saison lors des dix dernières années.

1 - L’équipe en tête après 22 matches joués, ainsi qu’à 12 rencontres de la fin, a terminé championne lors de chacune des dernières 10 saisons de Ligue 1 avant 2025/26. Voie. #PFCRCL pic.twitter.com/FGxzdApZ51…

TB pour SOFOOT.com