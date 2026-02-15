 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La stat qui prouve que Lens va être champion
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 09:32

La stat qui prouve que Lens va être champion

La stat qui prouve que Lens va être champion

C’est bon c’est fait, arrêtez tout. En démonstration sur la pelouse du Paris FC, Lens a récupéré la première place au nez et à la barbe du PSG samedi soir. Un petit point qui fait toute la différence. En effet, selon Opta, l’équipe en tête de la Ligue 1 à l’issue de la 22 e journée a toujours été sacrée au terme de la saison lors des dix dernières années.

1 - L’équipe en tête après 22 matches joués, ainsi qu’à 12 rencontres de la fin, a terminé championne lors de chacune des dernières 10 saisons de Ligue 1 avant 2025/26. Voie. #PFCRCL pic.twitter.com/FGxzdApZ51…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens
    Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens
    information fournie par So Foot 15.02.2026 10:48 

    Lens commence à y croire. En démonstration face au Paris FC, le club nordiste est de retour en tête de la Ligue 1. Un fauteuil que les Sang et Or s’imaginent désormais conserver jusqu’au bout , à l’image d’un Pierre Sage ambitieux dans ses déclarations en conférence ... Lire la suite

  • Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé
    Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 15.02.2026 10:27 

    Pas de Kylian, pas de problème ? Le Real Madrid n’a pas eu de difficultés à se défaire de la Real Sociedad, malgré l’absence de Kylian Mbappé . Mais même sans entrer en jeu, le meilleur buteur de Liga attire une grande partie de l’attention. Sera-t-il remis pour ... Lire la suite

  • La Juve furieuse contre l'arbitrage après l'expulsion de Kalulu
    La Juve furieuse contre l'arbitrage après l'expulsion de Kalulu
    information fournie par So Foot 15.02.2026 09:58 

    La polémique arbitrale du week-end. Le choc au sommet de la Serie A entre l’Inter et la Juventus a accouché d’un magnifique scénario sur la pelouse… mais également de beaucoup de tensions après l’expulsion sévère de Pierre Kalulu en fin de premier acte. Le défenseur ... Lire la suite

  • Robin Risser ravi après la démonstration de Lens
    Robin Risser ravi après la démonstration de Lens
    information fournie par So Foot 15.02.2026 09:16 

    Une tête de champions ? Certains de récupérer le fauteuil de leader en cas de succès dans la capitale, les Lensois n’ont pas tremblé une seconde pour rouler sur le Paris FC . « Tant mieux si ça impressionne. On savait qu’en cas de victoire on prenait cette première ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank