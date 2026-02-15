Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens

Lens commence à y croire. En démonstration face au Paris FC, le club nordiste est de retour en tête de la Ligue 1. Un fauteuil que les Sang et Or s’imaginent désormais conserver jusqu’au bout , à l’image d’un Pierre Sage ambitieux dans ses déclarations en conférence de presse. « C’est bien d’aller droit au but même si l’expression n’est pas adaptée par rapport à nos adversaires directs. Aujourd’hui, compte tenu de notre situation, on a une ambition qui est claire et affichée. Et qui est surtout possible » , a lancé l’ancien entraîneur de l’OL.

L’Europe oui, mais laquelle ?

S’il ne mentionne pas ouvertement la possibilité d’un sacre national, Sage se veut désormais confiant concernant une qualification européenne , qui tend les bras à ses ouailles. « Les joueurs sont conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. Notre premier palier est atteint avec 52 points. L’idée est maintenant d’attaquer l’Europe , a-t-il affirmé, avec l’espoir de rallier la plus belle compétition continentale possible. À chaque victoire ce sera une compétition un peu différente. Avec 55 points on peut atteindre la Conférence League au vu des statistiques. Et ensuite, à chaque victoire, c’est une compétition qui est à chaque fois plus intéressante. » …

TB pour SOFOOT.com