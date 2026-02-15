 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 10:48

Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens

Pierre Sage affiche clairement les ambitions de Lens

Lens commence à y croire. En démonstration face au Paris FC, le club nordiste est de retour en tête de la Ligue 1. Un fauteuil que les Sang et Or s’imaginent désormais conserver jusqu’au bout , à l’image d’un Pierre Sage ambitieux dans ses déclarations en conférence de presse. « C’est bien d’aller droit au but même si l’expression n’est pas adaptée par rapport à nos adversaires directs. Aujourd’hui, compte tenu de notre situation, on a une ambition qui est claire et affichée. Et qui est surtout possible » , a lancé l’ancien entraîneur de l’OL.

L’Europe oui, mais laquelle ?

S’il ne mentionne pas ouvertement la possibilité d’un sacre national, Sage se veut désormais confiant concernant une qualification européenne , qui tend les bras à ses ouailles. « Les joueurs sont conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. Notre premier palier est atteint avec 52 points. L’idée est maintenant d’attaquer l’Europe , a-t-il affirmé, avec l’espoir de rallier la plus belle compétition continentale possible. À chaque victoire ce sera une compétition un peu différente. Avec 55 points on peut atteindre la Conférence League au vu des statistiques. Et ensuite, à chaque victoire, c’est une compétition qui est à chaque fois plus intéressante. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé
    Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 15.02.2026 10:27 

    Pas de Kylian, pas de problème ? Le Real Madrid n’a pas eu de difficultés à se défaire de la Real Sociedad, malgré l’absence de Kylian Mbappé . Mais même sans entrer en jeu, le meilleur buteur de Liga attire une grande partie de l’attention. Sera-t-il remis pour ... Lire la suite

  • La Juve furieuse contre l'arbitrage après l'expulsion de Kalulu
    La Juve furieuse contre l'arbitrage après l'expulsion de Kalulu
    information fournie par So Foot 15.02.2026 09:58 

    La polémique arbitrale du week-end. Le choc au sommet de la Serie A entre l’Inter et la Juventus a accouché d’un magnifique scénario sur la pelouse… mais également de beaucoup de tensions après l’expulsion sévère de Pierre Kalulu en fin de premier acte. Le défenseur ... Lire la suite

  • La stat qui prouve que Lens va être champion
    La stat qui prouve que Lens va être champion
    information fournie par So Foot 15.02.2026 09:32 

    C’est bon c’est fait, arrêtez tout. En démonstration sur la pelouse du Paris FC, Lens a récupéré la première place au nez et à la barbe du PSG samedi soir. Un petit point qui fait toute la différence. En effet, selon Opta, l’équipe en tête de la Ligue 1 à l’issue ... Lire la suite

  • Robin Risser ravi après la démonstration de Lens
    Robin Risser ravi après la démonstration de Lens
    information fournie par So Foot 15.02.2026 09:16 

    Une tête de champions ? Certains de récupérer le fauteuil de leader en cas de succès dans la capitale, les Lensois n’ont pas tremblé une seconde pour rouler sur le Paris FC . « Tant mieux si ça impressionne. On savait qu’en cas de victoire on prenait cette première ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank