Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 10:27

Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé

Arbeloa tente de rassurer sur l'état de Kylian Mbappé

Pas de Kylian, pas de problème ? Le Real Madrid n’a pas eu de difficultés à se défaire de la Real Sociedad, malgré l’absence de Kylian Mbappé . Mais même sans entrer en jeu, le meilleur buteur de Liga attire une grande partie de l’attention. Sera-t-il remis pour les prochaines échéances des Merengue ? Álvaro Arbeloa s’est voulu rassurant après la rencontre : « Kylian va bien. Comme vous le savez, il doit gérer ces petites douleurs au genou depuis un moment. Il fait des efforts énormes à chaque fois qu’il joue sur le terrain et nous avons décidé de ne prendre aucun risque pour qu’il puisse être prêt pour le match de mardi. »

Un genou qui inquiète

Un genou gauche qui fait souffrir le capitaine de l’équipe de France depuis une entorse contractée en décembre dernier. Si sa présence dans le groupe ne devrait pas être remise en cause, dans quel état sera-t-il mardi pour le barrage aller de Ligue des champions sur la pelouse de Benfica ? Son articulation n’a pas fini de faire causer les supporters du Real Madrid… et des Bleus pendant les prochaines semaines.…

TB pour SOFOOT.com

