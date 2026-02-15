 Aller au contenu principal
La Juve furieuse contre l'arbitrage après l'expulsion de Kalulu
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 09:58

La polémique arbitrale du week-end. Le choc au sommet de la Serie A entre l’Inter et la Juventus a accouché d’un magnifique scénario sur la pelouse… mais également de beaucoup de tensions après l’expulsion sévère de Pierre Kalulu en fin de premier acte. Le défenseur français a en effet écopé d’un second carton jaune pour une faute sur Alessandro Bastoni, qu’il semble pourtant ne pas toucher. Alors que la VAR ne pouvait pas intervenir puisqu’il ne s’agissait pas d’un rouge direct, cette décision fait des remous en Italie.

🟥 | Deuxième carton jaune et expulsion pour Pierre Kalulu ! 😳🇫🇷 #InterJuventus Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/fK7hw9iGTh…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
