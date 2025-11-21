Robin Risser : des Racing et des ailes

16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Brillant à Lens pour la première saison de sa carrière en Ligue 1, Robin Risser a trouvé entre Bollaert et La Gaillette l’endroit qu’il cherchait pour se lancer définitivement à ce niveau. Quitte à sacrifier ses rêves de jouer à Strasbourg. Avant les retrouvailles forcément chargées d’émotions avec le RCSA ce week-end, partons sur les traces de Risser l’Alsacien.

C’est l’instant Guide du routard : Kaysersberg, Eguisheim, Ribeauvillé, Riquewihr… Si vous avez déjà visité Colmar et ses alentours, soit pour les marchés de Noël (c’est bientôt de saison) ou pour la route des vins d’Alsace, ces noms vous disent forcément quelque chose. À quinze minutes au nord de Colmar, voici Bennwihr, même pas 1 500 habitants, village viticole où vous serez servis question vignes. Et si vous êtes amateur de vin, il n’est pas exclu qu’une personne du nom de Risser vous fasse goûter quelques bouteilles du coin. Car c’est ici qu’on trouve les racines de Robin, 21 ans le 2 décembre prochain.

S’il n’avait pas été footballeur, j’ai un gros doute sur le fait qu’il aurait travaillé dans le vin. Je ne pense pas que ça l’aurait intéressé.…

*Jetzt geth’s los : "Maintenant, c’est parti". Une devise des supporters du Racing Club de Strasbourg.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com