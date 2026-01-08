Une très bonne nouvelle pour le Paris FC

Présente depuis le début… Ce jeudi, le Paris FC a officialisé la prolongation de l’internationale française Clara Mateo jusqu’en 2029.

La joueuse de 28 ans a rejoint le club il y a près de dix ans, bien avant l’intégration du FCF Juvisy au Paris FC, qui est alors devenu sa nouvelle section féminine. La directrice sportive, Gaëtane Thiney, précise dans le communiqué officiel du club la direction que doivent prendre le club et la joueuse : « Notre ambition est claire : construire avec elle une équipe capable de s’installer durablement parmi les meilleures, en France comme en Europe. » …

JE pour SOFOOT.com