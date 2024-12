Robin Cartier : « La crise climatique n'existe pas pour la FIFA »

Seul face à la FIFA et au monde du football-business, Robin Cartier, étudiant français à Malmö, s’est rendu à Zurich pour protester contre l’attribution de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite. Surnommé par les médias suédois le « Greta Thunberg du foot », il n’a pas hésité à braver les interdictions pour porter seul son message sur l’écologie, la démocratie et les valeurs du ballon rond. Entre désillusion et colère, il raconte son combat face à une organisation qu’il juge sourde à la crise climatique et aveuglée par l’argent.

Mercredi 11 décembre, direction Zurich pour Robin Cartier, le « Greta Thunberg du foot», comme aiment l’appeler Ouest-France et les médias suédois. Étudiant en Master Sport et Société à l’université de Malmö, ce Mayennais de 24 ans a quitté son campus scandinave pour monter au front contre l’attribution de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite. « Un non sens » , selon lui. Ancien coach de foot féminin et fan du Stade lavallois, Robin ne compte pas rester sur la touche. Il nous explique son initiative.

Tu t’es donc retrouvé tout seul à Zurich à protester devant le siège de la FIFA ? …

Tout propos recueillis par MJ

Mathias Jobert pour SOFOOT.com