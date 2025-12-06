Roberto De Zerbi « très énervé »
Mauvais week-end en perspective, pour Roberto De Zerbi.
En déplacement à Lille pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, son Olympique de Marseille s’est incliné sur la plus courte des marges. La faute, selon l’entraîneur, à une prestation plus que poussive de ses joueurs qui l’a mis en colère. Si bien qu’en conférence de presse, l’Italien a indiqué être « très énervé » et a reconnu que la défaite était logique : « On a mal joué, on mérite de perdre. » …
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
