 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roberto De Zerbi souhaite souhaite « reconsidérer la chose concernant Rabiot »
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 20:50

Roberto De Zerbi souhaite souhaite « reconsidérer la chose concernant Rabiot »

Roberto De Zerbi souhaite souhaite « reconsidérer la chose concernant Rabiot »

Comment on dit retourner sa veste en italien ?

Après la large victoire de l’OM face au Paris FC ce samedi soir (5-2), Roberto De Zerbi a rétropédalé sur le cas Rabiot lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match : « En ce qui concerne Rabiot je l’ai dit hier, après je n’ai pas encore parlé avec Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et c’est pas seulement pour la valeur du joueur mais vraiment par rapport à la personne qu’il est, même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y ait la possibilité de reconsidérer la chose. »

LB, au Vélodrome pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang lors de la victoire de l'OM contre le Paris FC en Ligue 1 le 23 août 2025 au stade Vélodrome ( AFP / Christophe SIMON )
    L1: l'OM dit "merci Aubameyang !", De Zerbi espère Rabiot
    information fournie par AFP 23.08.2025 22:20 

    Fébrile et empêtré dans l'affaire Rabiot, à qui Roberto De Zerbi a tendu la main, l'OM a peiné pour se défaire du Paris FC (5-2) samedi, mais a pu compter sur ses jeunes et sur son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air. ... Lire la suite

  • Saint-Étienne s’impose aux forceps à Boulogne
    Saint-Étienne s’impose aux forceps à Boulogne
    information fournie par So Foot 23.08.2025 21:58 

    Boulogne-sur-Mer 0-1 Saint-Étienne But : Davitashvili (74 e ) Déjà les patrons ?… TB pour SOFOOT.com

  • Nice lance enfin sa saison contre Auxerre
    Nice lance enfin sa saison contre Auxerre
    information fournie par So Foot 23.08.2025 21:00 

    Nice 3-1 Auxerre Buts : Boga (3 e ), Akpa (24 e CSC) et Moffi (76 e ) pour les Aiglons // Sinayoko (21 e ) pour l’AJA Expulsion : Léon (45 e +1) pour l’AJA … TB pour SOFOOT.com

  • Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli
    Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:35 

    Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund Buts : Hountondji (50 e ), Sinani (86 e SP) et Smith (89 e ) pour St. Pauli // Guirassy (34 e ), Anton (67 e ) et Brandt (74 e ) pour le BvB Déjà un craquage pour les Borussen .… TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank