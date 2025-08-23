Roberto De Zerbi souhaite souhaite « reconsidérer la chose concernant Rabiot »

Comment on dit retourner sa veste en italien ?

Après la large victoire de l’OM face au Paris FC ce samedi soir (5-2), Roberto De Zerbi a rétropédalé sur le cas Rabiot lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match : « En ce qui concerne Rabiot je l’ai dit hier, après je n’ai pas encore parlé avec Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et c’est pas seulement pour la valeur du joueur mais vraiment par rapport à la personne qu’il est, même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y ait la possibilité de reconsidérer la chose. » …

LB, au Vélodrome pour SOFOOT.com