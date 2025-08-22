 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roberto De Zerbi réagit à l'affaire Rabiot : « Personne ne doit se sentir supérieur au club »
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 13:59

Roberto De Zerbi réagit à l'affaire Rabiot : « Personne ne doit se sentir supérieur au club »

Roberto De Zerbi réagit à l'affaire Rabiot : « Personne ne doit se sentir supérieur au club »

Au tour du coach.

Il faisait partie des personnes présentes dans le vestiaire marseillais au Roazhon Park lors de l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes. Roberto De Zerbi était très attendu, ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du Paris FC au Vélodrome. L’occasion pour le technicien marseillais de revenir sur cet incident qui a agité la semaine phocéenne.…

CG, avec LB à Marseille pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank