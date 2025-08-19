Roberto De Zerbi ne voudrait plus d'Adrien Rabiot à l'OM
Après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à la suite de la défaite contre Rennes en ouverture du championnat, les deux joueurs étaient toujours mis à l’écart du groupe ce mardi. Mais voilà un nouveau coup de tonnerre dans le ciel de la Canebière : Roberto De Zerbi ne compterait plus sur l’international français pour la saison à venir , selon les informations de RTL.…
ARM pour SOFOOT.com
