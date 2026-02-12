Roberto De Zerbi ne digèrerait pas son échec avec l’OM

Chagrin d’amour. Si Roberto De Zerbi ne s’est pas encore exprimé publiquement après son départ de l’Olympique de Marseille, Margot Dumont a fait quelques révélations au micro de Canal+. Selon la journaliste, témoin directe de l’aventure européenne marseillaise, le désormais ex-coach des Phocéens ne cache pas sa peine.

La relation De Zerbi /Marseille aurait commencé à battre de l’aile fin janvier dernier : destination Bruges. « Ce qui fait mal, c’est que cette déroute spectaculaire à Bruges, c’est un peu le point de départ » déclare la native de Lyon. Pour rappel, l’OM a perdu sur le score sans appel de 3-0 à Bruges lors de la dernière journée de la phase de ligue de Ligue des champions avant de sortir du top 24 le même soir.…

SW pour SOFOOT.com