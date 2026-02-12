Varane salue la décision du Real Madrid d’abandonner le projet de Superligue

Des applaudissements pour l’ancien patron… Dans une publication publiée jeudi sur X, Raphaël Varane s’est dit ravi de l’accord conclu entre les Madrilènes, l’UEFA et l’European Football Clubs (EFC, présidé par Nasser Al Khelaïfi). En effet, ce mercredi, le Real Madrid et l’UEFA ont annoncé avoir trouvé un accord « pour le bien du football » . La conséquence de cet accord est que le Real Madrid, dernier promoteur de la Superligue, abandonne le projet de la Superligue, censé concurrencer la Ligue des champions.

L’accord historique entre le Real Madrid, l’EFC et l’UEFA est une excellente nouvelle pour le football mondial. Il doit permettre de se projeter sur tous les sujets : avenir des clubs, accessibilité des matchs pour les supporters, technologie à développer, et surtout calendrier……

JE pour SOFOOT.com