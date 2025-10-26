Roberto De Zerbi : « Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1 »

Un soutien inattendu.

Il n’est pas rare de voir un entraîneur critiquer la prestation de l’arbitre après une défaite. En revanche, il est plus rare de voir un coach féliciter un arbitre après une défaite. C’est pourtant ce qu’il s’est passé avec Roberto De Zerbi qui a tenu à saluer la prestation de Stéphanie Frappart malgré le revers de l’Olympique de Marseille à Lens (2-1). En conférence de presse, l’entraîneur italien est revenu sur l’action du penalty accordé aux Nordistes après une faute de Benjamin Pavard : « Je n’ai pas revu l’image ce soir, mais je suis sûr que Pavard a commis une faute, Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1 ». …

SO pour SOFOOT.com