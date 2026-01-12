 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi lie son destin à celui de Medhi Benatia
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 18:11

Roberto De Zerbi lie son destin à celui de Medhi Benatia

Le vent tourne, et pour le coup ce n’est pas le mistral. Ce lundi en conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet d’un éventuel départ , répondant notamment à des questions relatives au flou que laisse planer Medhi Benatia sur son propre avenir à l’OM : « Benatia est amoureux de Marseille et peut-être encore plus que moi puisqu’il a grandi ici. Je suis fidèle et correct. Le jour où Benatia s’en ira, je partirai aussi . Je suis arrivé ici grâce à Benatia et Longoria. Je ne pense pas qu’il faisait référence à un départ en fin de saison. » Une conférence au parfum de confessions, mais derrière cette loyauté à son directeur sportif, l’Italien calme le jeu : «  Je ne pense pas qu’il faisait référence au fait qu’il allait partir ou pas, ça, c’est quelque chose qu’il faut lui demander. »

Marseille en eaux troubles ?

Après une dernière déroute face au PSG lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 tab) et piqué par l’instabilité des résultats olympiens, Medhi Benatia a déclaré en zone mixte : « Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de match, même si ce n’est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait. Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura deux personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps pour travailler, parce qu’à Marseille, tu n’as jamais le temps, c’est tout le temps dans l’adversité, la critique… et ça, c’est la vérité. Donc moi, personnellement, je ne me projette sur rien du tout. Je regarde demain : est-ce que l’équipe est capable de faire la même prestation, la même envie, avec la même continuité ? Pour moi, ce sera déjà une victoire ».

SW pour SOFOOT.com

Sport
