Roberto De Zerbi, la passion lui va si bien

Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a endossé le costume d’entraîneur du peuple, n’hésitant jamais à mettre en avant son côté supporter. Bien au-delà de simples coups de communication.

Avant de recevoir l’Atalanta au stade Vélodrome ce mercredi soir, les joueurs de l’Olympique de Marseille les plus curieux ont peut-être jeté un œil à la fiche technique de leur entraîneur, Roberto De Zerbi. Il ne leur aura pas échappé que l’Italien est né à Brescia (Lombardie) et a grandi à quelques encablures de la Viale Giulio Cesare. Cette adresse, c’est celle du Stadio di Bergamo, antre de l’Atalanta, que De Zerbi a donc vu évoluer au fil des années, pendant que son club chéri de Brescia dégringolait les marches de la pyramide italienne.

La beauté des choses négatives

En conférence de presse, l’intéressé n’a donc pas hésité à mettre des mots sur ses émotions, au moment de défier son rival historique, et donc personnel : « L’Atalanta est une équipe différente des autres, car je suis un supporter de Brescia. Je suis né à 100 mètres du stade. Quand il y avait un match contre l’Atalanta, du lundi au dimanche, on ne parlait que de ça. La différence est que l’Atalanta a eu la chance d’avoir des présidents importants, ce que Brescia n’a pas eu la chance d’avoir. » Du De Zerbi dans le texte.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com