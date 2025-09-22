Roberto De Zerbi : « Je suis venu pour battre le PSG, l'équipe qui représente le pouvoir »
Pendant ce temps-là, c’est aussi la fête à Marseille.
Ce lundi soir, l’OM a mis fin à une disette de 14 ans sans victoire au Vélodrome contre le PSG (1-0) pour passer devant son rival au classement et se placer derrière Monaco , nouveau leader. Forcément, c’était le feu dans les tribunes phocéennes.…
CG pour SOFOOT.com
