« Léo peut et doit être fier de son parcours », a réagi Didier Deschamps après l'annonce de la retraite de Léo Dubois

« Léo peut et doit être fier de son parcours », a réagi Didier Deschamps après l'annonce de la retraite de Léo Dubois

T’es un ancien si tu te souviens de Léo Dubois avec les Bleus.

Après l’annonce de sa retraite ce jeudi, Léo Dubois a reçu un bel hommage de Didier Deschamps qui l’avait sélectionné en équipe de France à 13 reprises. « Léo est contraint de mettre un terme à sa carrière parce que ses genoux le faisaient souffrir et ne lui permettaient plus de poursuivre au plus haut niveau. Je comprends parfaitement son amertume, sa tristesse parce qu’il voulait continuer mais Léo peut et doit être fier de son parcours », a réagi DD ce vendredi.…

LB pour SOFOOT.com