La Fiorentina tient son nouvel entraîneur
07/11/2025 à 20:40

Retour aux sources.

Lanterne rouge de Serie A avec aucune victoire en championnat depuis le début de la saison, Stefano Pioli arrivé cet été sur le banc de la Fiorentina a finalement été remercié mardi. C’est donc son compatriote, Paolo Vanoli qui aura la lourde tâche de tenter de maintenir le club florentin .…

LB pour SOFOOT.com

Sport
