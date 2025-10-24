 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi : « Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs »
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 16:03

L’Italien qui n’aime pas défendre

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a livré son analyse de la défaite frustrante à Lisbonne face au Sporting, notamment après l’expulsion. « Je m’attendais à cette question , a commencé l’entraîneur, revenant sur la mi-temps jouée à dix. Cinq équipes ont eu un expulsé cette journée en C1, elles ont toutes pris beaucoup de buts. Nous, notre équipe défend mieux à 10. J’ai fait des ajustements pour garder de la qualité et de l’offensive, mais je n’ai pas réussi à me faire comprendre complètement. Je voulais que l’on défende sans se recroqueviller et que l’on presse pour tirer au but. »

