Roberto De Zerbi : « Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs »

L’Italien qui n’aime pas défendre

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a livré son analyse de la défaite frustrante à Lisbonne face au Sporting, notamment après l’expulsion. « Je m’attendais à cette question , a commencé l’entraîneur, revenant sur la mi-temps jouée à dix. Cinq équipes ont eu un expulsé cette journée en C1, elles ont toutes pris beaucoup de buts. Nous, notre équipe défend mieux à 10. J’ai fait des ajustements pour garder de la qualité et de l’offensive, mais je n’ai pas réussi à me faire comprendre complètement. Je voulais que l’on défende sans se recroqueviller et que l’on presse pour tirer au but. » …

SF pour SOFOOT.com