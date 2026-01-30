Roberto De Zerbi dément avoir demandé à quitter l'OM

Après un cauchemar, le plus important reste de se réveiller. Le jour d’après a été particulièrement long et douloureux pour l’OM, au lendemain d’une soirée infernale à Bruges et de son élimination de la Ligue des champions.

Les rumeurs ont fusé, comme souvent dans ces moments-là et comme souvent avec un club comme Marseille, passé de l’euphorie contre Lens ce week-end à la grosse déprime en Belgique quatre jours plus tard. En question, l’avenir de Roberto De Zerbi, en danger selon certains médias.…

CG pour SOFOOT.com