C3 : les deux adversaires potentiels de Lille en barrages, un OL-LOSC possible en huitièmes

Et s’ils se croisaient en route ? Tous deux qualifiés pour la suite de la compétition, à la seule différence que l’OL l’est directement pour les huitièmes et que le LOSC devra passer par la case barrages , Lyonnais et Lillois peuvent dès maintenant se projeter sur la suite de la compétition. Une chose est sûre, ils seront fixés dès demain, lors du tirage au sort des barrages de C3, à 13h au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse, juste après celui de la Ligue des champions (où Paris et Monaco connaîtront leurs adversaires eux aussi).

En bref, ce tirage sera surtout déterminant pour Lille , 18 e de la phase de ligue après sa victoire en fin de match contre Fribourg, qui jouera soit l’Étoile Rouge de Belgrade (15 e ) ou le Celta de Vigo (16 e ) . À noter que ce ne sera pas une mince affaire pour les Dogues, qui joueront le match retour à l’extérieur. La confrontation aller-retour aura lieu les 19 et 26 février prochains. De plus, la composition du tableau côté Lillois devrait afficher du lourd en cas de qualif’ en huitièmes……

TJ pour SOFOOT.com