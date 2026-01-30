Ces éliminations épiques des clubs français en Coupes d'Europe

La soirée infernale vécue par l’OM à Bruges ce mercredi a rappelé une chose : les clubs français maîtrisent l’art de la dramaturgie et des scénarios improbables dans leurs éliminations européennes ces dernières années. Petit florilège.

→ La presque remontada de l’OL

OL-Ajax (3-1), Demi-finales de C3 2016-2017

Un naufrage 4-1 à l’aller et une ouverture du score amstellodamoise au retour, pour une presque remontée qui aurait pu devenir légendaire avec une prolongation sans la maladresse de dernière minute de l’ami Bertrand Traoré. Pep Genesio si près d’un trophée européen, les regrets sont éternels.…

Par Célia Merckens et Suzanne Wanègue, avec CG pour SOFOOT.com