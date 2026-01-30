À 17 ans, Rémi Himbert fait mieux qu'un ancien Ballon d'or

La grande aventure ne pouvait pas mieux commencer. S’il a connu des bouts de matchs en ce mois de janvier 2026, les réels débuts de Rémi Himbert avec l’OL avaient lieu ce jeudi soir, lors de la victoire lyonnaise sur le PAOK (4-2) confirmant la première place des Gones dans la phase de ligue de la C3. Titularisé en pointe suite à de nombreuses absences en attaque, le môme de 17 ans a connu des débuts rêvés : un premier but d’un bel enroulé pour permettre à Lyon d’égaliser (et de provoquer un penalty en seconde période), et à lui-même de rentrer dans l’histoire.

TJ pour SOFOOT.com