À 17 ans, Rémi Himbert fait mieux qu'un ancien Ballon d'or
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 00:11

La grande aventure ne pouvait pas mieux commencer. S’il a connu des bouts de matchs en ce mois de janvier 2026, les réels débuts de Rémi Himbert avec l’OL avaient lieu ce jeudi soir, lors de la victoire lyonnaise sur le PAOK (4-2) confirmant la première place des Gones dans la phase de ligue de la C3. Titularisé en pointe suite à de nombreuses absences en attaque, le môme de 17 ans a connu des débuts rêvés : un premier but d’un bel enroulé pour permettre à Lyon d’égaliser (et de provoquer un penalty en seconde période), et à lui-même de rentrer dans l’histoire.

REMI HIMBERT 17 ANS ET DÉJÂ TOUT D'UN GRAND 💫 Le jeune Lyonnais en soliste trouve le petit filet sur cette belle frappe enroulée du droit, l'OL recolle au PAOK sur CANAL+ FOOT ! 💥#OLPAOK | #UEL pic.twitter.com/DG8lP1zDAA…

TJ pour SOFOOT.com

