Roberto De Zerbi demande de nouveau pardon aux supporters après la déroute historique de l'OM face au PSG
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 23:45

Roberto De Zerbi demande de nouveau pardon aux supporters après la déroute historique de l'OM face au PSG

Roberto De Zerbi demande de nouveau pardon aux supporters après la déroute historique de l'OM face au PSG

Bienvenue à l’Olympique du pardon. Après la déroute marseillaise au Parc des princes ce dimanche soir, Roberto De Zerbi est de nouveau apparu marqué par la défaite comme le week-end dernier après le match nul face au Paris FC (2-2) au micro de Ligue 1+.

🗣️ Roberto De Zerbi : "Encore une fois je demande pardon aux supporters. On parlera avec Benatia et Longoria pour comprendre ce que l'on peut faire." #LeClassique #PSGOM pic.twitter.com/spErgF3kb5…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
