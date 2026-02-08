Roberto De Zerbi demande de nouveau pardon aux supporters après la déroute historique de l'OM face au PSG
Bienvenue à l’Olympique du pardon. Après la déroute marseillaise au Parc des princes ce dimanche soir, Roberto De Zerbi est de nouveau apparu marqué par la défaite comme le week-end dernier après le match nul face au Paris FC (2-2) au micro de Ligue 1+.
🗣️ Roberto De Zerbi : "Encore une fois je demande pardon aux supporters. On parlera avec Benatia et Longoria pour comprendre ce que l'on peut faire." #LeClassique #PSGOM pic.twitter.com/spErgF3kb5…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
