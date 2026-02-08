 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique prêt à prolonger son contrat avec le PSG ?
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 23:52

Luis Enrique prêt à prolonger son contrat avec le PSG ?

Luis Enrique prêt à prolonger son contrat avec le PSG ?

L’histoire continue ? Interrogé par un journaliste espagnol en conférence de presse après la rencontre face à l’Olympique de Marseille (5-0) sur son futur, Luis Enrique a joué la carte de l’humour.

« Je suis très content à Paris »

Sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2027 et alors que les rumeurs d’une non-prolongation enfle ces dernières semaines, le tacticien espagnol n’a pas totalement répondu à la question : « Les Espagnols touchent toujours le point sensible », répond-il en espagnol. Puis il enchaîne en français: « Je suis très content à Paris. Ici c’est Paris ! »

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank