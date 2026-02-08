 Aller au contenu principal
Ousmane Dembélé et Désiré Doué ravis de la victoire parisienne
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 23:27

Ousmane Dembélé et Désiré Doué ravis de la victoire parisienne

Ousmane Dembélé et Désiré Doué ravis de la victoire parisienne

Dembélé a réenclenché le mode Ousmane Ballon d’or. Auteur d’un grand match face à l’Olympique de Marseille, Ousmane Dembélé n’a pas boudé son plaisir à l’issue de la rencontre au micro de Ligue 1+ : « On sait que c’est un match spécial pour tous les Parisiens, surtout pour les supporters. On avait à cœur de faire un grand match et de faire passer un message à tout le monde, qu’on est de retour et que sur cette deuxième partie de saison, on va tout faire pour gagner les titres. »

🗣️ Ousmane Dembélé : "On voulait faire passer un message à tout le monde, on est de retour." Le message clair du Ballon d'Or ! #LeClassique #PSGOM pic.twitter.com/CF5D3BQkPN…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
