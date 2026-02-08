 Aller au contenu principal
Luis Enrique assure que cette victoire est un tournant dans la saison parisienne
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 23:33

Luis Enrique assure que cette victoire est un tournant dans la saison parisienne

Luis Enrique assure que cette victoire est un tournant dans la saison parisienne

Un homme heureux. Après le résultat historique réalisé par le PSG face à l’OM ce dimanche soir alors que les Marseillais avaient toujours réussi à poser des problèmes aux Parisiens cette saison, Luis Enrique s’est montré particulièrement satisfait au micro de Ligue 1+ .

« C’est un moment important de la saison pour nous »

« On s’attendait à un match difficile. Aujourd’hui, je pense que ça a été comme ça pendant la première période mais on a surmonté l’adversaire, on a très bien joué. Je pense qu’on a clairement mérité cette victoire », a assuré l’entraîneur espagnol. Enrique a d’ailleurs particulièrement apprécié l’ambiance au Parc des Princes ce soir : « C’est un vrai plaisir de jouer ce type de matchs, avec cette ambiance incroyable de la part de nos supporters. C’est un moment important de la saison pour nous. Ce que nous voulons, c’est nous améliorer à tous les matchs. Mais aujourd’hui, on a fait un très bon match. Nos supporters ont confiance en l’équipe. On est contents. On veut continuer »

LB pour SOFOOT.com

